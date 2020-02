Révélation au Wiels de la jeune artiste vietnamienne Thao Nguyen Phan avec ses vidéos et aquarelles.

A côté de la magnifique exposition Wolfgang Tillmans qui permet d’exposer enfin à Bruxelles, sur deux étages du Wiels, cet artiste majeur, on découvre une seconde exposition au Wiels, toute différente. Elle révèle le talent poétique et politique, fragile et beau, d’une jeune Vietnamienne, Thao Nguyen Phan, née à Hô Chi Minh-Ville en 1987 et où elle vit et travaille toujours.