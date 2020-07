Près de Gand et de Laethem-Saint-Martin, le village des expressionnistes flamands, coule la Lys. Et en été, c’est un plaisir de se balader à vélo ou à pied sur ses rives, ou de déjeuner sur l’herbe en regardant brouter en face, les vaches aux regards si apaisés.

On peut cumuler ces plaisirs avec ceux de l’art en visitant la Biennale de la peinture organisée par ces trois musées (Dhondt-Dhaenens à Deurle, Raveel à Machelen et musée de Deinze) à l’architecture contemporaine, et géographiquement proches.