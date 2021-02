1. Escale du Nord - centre culturel d’Anderlecht - propose jusqu’au 28 février une exposition et une série d’animations gratuites dans le cadre de la 13e édition de Devoir de mémoire sur le thème La traite négrière, regards d’artistes. L’exposition collective, à voir avenue de Scheut présente les travaux de la Brésilienne Inêz Oludé Da Silva, du Camerounais Charles Djeumou ainsi que des cocréations de jeunes de la commune avec Chloé Marthe. La première nommée est à l’origine d’un Musée-valise sur l’histoire de l’esclavage qui fut soutenu par l’ONU et l’Unesco et présenté notamment à Paris, Washington ou encore São Paulo. L’expo est complétée par des lectures publiques et un spectacle conté Oncle Rémus Raconte avec la Bibliocyclette. Réservation 0496/94.43.18 ou info@escaledunord.net. Vu la situation sanitaire, un certain nombre de ces activités se déroulent aussi de manière virtuelle, sur Youtube.

2. Au château des Comtes, à Mouscron, le Centre Marcel Marlier, dessine-moi Martine a rouvert ses portes, l’occasion de se replonger dans l’univers de ce perfectionniste passionné de nature que fut l’illustrateur hennuyer, à la source d’un véritable phénomène éditorial. Le parcours de l’exposition est participatif, avec des manipulations, des jeux faisant parfois appel aux nouvelles technologies. Vie et œuvre de l’artiste sont présentées au rez-de-chaussée tandis qu’au premier étage du musée, les thèmes chers au dessinateur sont mis en évidence : la nature, les animaux, les activités domestiques et les loisirs. Salon de lecture et bibliothèque ponctuent la visite. Inscription obligatoire. www.centremarcelmarlier.be

3. Les photographes de presse namurois s’exposent à la Galerie du Beffroi, non loin de la place d’Armes. Ils sont ainsi neuf - André Dubuisson, Jacques Duchateau, Bruno Fahy, Jean-Christophe Guillaume (illu), Olivier Hoslet, Vincent Lorent, Florent Marot, Jean-Pol Sedran et John Thys - à présenter leur vision de cette année 2020 à nulle autre pareille. Ce qu’elle fut à Namur mais aussi ce que ces Namurois capturèrent dans leur objectif hors de la province. Retro Presse Photo 2020 est à voir jusqu’au 28 février. La visite est gratuite et se fait sur réservation au 081/22.84.76 ou en ligne sur www.namur.be/galeriedubeffroi