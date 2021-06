Que peut encore signifier la peinture aujourd’hui ? Arts & Expos Guy Duplat

© Courtesy of the Artist Vincent Geyskens: King, FOOK, 2018

Dans le flot incessant d’images que nous recevons chacun aujourd’hui et que nous décryptons en un instant, selon nos points de repères habituels, que peut encore nous dire la peinture ? Que signifie l’acte pictural ? La peinture peut-elle réveiller notre regard, l’éclairer autrement ? Ralentir et enrichir la perception, nous libérer de la tyrannie des images créées par le monde publicitaire ? Alors que nous croyons être face à une infinie diversité d’images, celles-ci sont en réalité de plus en plus uniformisées par le marketing.