Quel est le point commun entre Ricky Martin, André Gides et Pedro Almodovar ? Des fossettes roses ! Arts & Expos Gribaumont Gwennaëlle

© Mendes Wood/Soufiane Ababri

Plus apprêtée que jamais, la galerie Mendes Wood s’empourpre ! Sols et murs s’habillent de rouge carmin pour créer un environnement immersif qui n’est pas sans rappeler les cinémas et théâtres des années 60 et 70. Dans cet écrin séducteur, les stars sont toutes les personnalités invitées par Soufiane Ababri (Rabat, 1985. Vit entre Paris et Tanger).