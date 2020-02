Pour l’action 1 Picasso pour 100 euros, Péri Cochin a mis sa notoriété en jeu - architecte de formation, elle s’est retrouvée un peu par hasard à la télévision comme chroniqueuse dans les émissions de Laurent Ruquier et est désormais productrice d’émissions phare qu’elle propose dans des déclinaisons pour l’Afrique ou pour le Moyen-Orient.

"Ma maman s’occupe de longue date d’une association œuvrant à la sauvegarde de la ville de Tyr, au Liban, dont la famille est originaire. Ambassadrice de bonne volonté de l’Unesco, elle souhaitait organiser un énième dîner de charité. Je souhaitais pour ma part trouver une solution innovante afin de lever des fonds et c’est comme cela qu’est venue l’idée d’une première vente aux enchères d’une œuvre de Picasso, peintre sans doute le plus universellement connu et dont il n’est pas trop difficile de trouver une œuvre sur le marché."

"Et puis, 1 Picasso pour 100 euros, ça rime , sourit-elle. Mais il me fallait l’autorisation de la famille et de la Succession Picasso. Ce qui fut accordé très vite : associer le nom de Picasso à du caritatif était une bonne chose à leurs yeux. Ensuite, il a fallu mettre en place la loterie. Or, seul l’État, en France, est habilité à en organiser une. On a donc fait le tour des ministères - Intérieur, Finances, Affaires étrangères vu que l’argent servait à financer un projet à l’étranger. Enfin, nous avons reçu le décret préfectoral autorisant le projet. Et cette première opération fut une vraie réussite, dont Tyr profite encore pleinement pour se redresser."

Pour la petite histoire, c’est un installateur de bornes anti-incendie de Pittsburg, aux États-Unis, qui avait acheté un seul ticket, qui remporta ce premier Picasso mis en jeu.

"Cette fois-ci, nous mettons en vente 200 000 tickets à 100 euros, à destination de l’ONG Care International. Les fonds récoltés seront utilisés pour réhabiliter des écoles et les fournir en eau propre dans plus de 150 communautés au Cameroun, à Madagascar et au Maroc."

Quant au tableau, il s’agit d’une Nature morte peinte en 1921. Il est exposé actuellement au Musée Picasso de Paris qui accueille pour encore quelques jours la très belle exposition sur les "tableaux magiques". "Par contre, le format de cette œuvre-ci, que nous achetons au grand collectionneur et connaisseur David Nahmad, est peu courant dans la production de l’artiste espagnol."

Car pour Péri Cochin, les choses doivent être claires. "Le vendeur recevra le prix de l’expertise, soit un million d’euros, le reste revenant à l’ONG Care International."

Rendez-vous le 30 mars 2020 à 18 h dans les locaux de Christie’s Paris pour le tirage au sort. D’ici-là, les billets sont à acheter 100 euros sur www.1picasso100euros.com. "Le tirage ne concernera que les billets ayant été vendus ; le tableau trouvera donc d’office propriétaire ce jour-là." Jean Bernard