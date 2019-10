Pour clôturer en beauté l’année Rembrandt, le Rijksmuseum d’Amsterdam propose un superbe Rembrandt-Velázquez.

Ou plus largement une suite de duos entre des peintres des deux Siècles d’or, hollandais et espagnol, que tout semble opposer, sauf le génie.

Comme point d’orgue pour le 350e anniversaire de la mort de Rembrandt (1606-1669), le Rijksmuseum propose un face à face inédit entre Rembrandt et Velázquez (1599-1660) et plus généralement entre les peintres des Siècles d’or espagnol et hollandais: Vermeer, Hals, Zurbarán, Murillo, …