Pour la première fois on montre la collection privée Alana, avec ses trésors de la Renaissance italienne.

Le musée Jacquemart André possède une collection exceptionnelle d’oeuvres de la Renaissance italienne avec un superbe Uccello et une oeuvre qui sera même prêtée à la grande expo Leonard de Vinci du Louvre. La passion italienne du couple de collectionneurs Edouard André et Nelie Jacquemart a fait des émules des décennies plus tard, à l’autre bout du monde.

La collection Alana porte le nom d’un couple de collectionneurs aussi amoureux de l’art italien : Alvaro Saieh, Chilien, 69 ans, président du CorpGroup et son épouse Ana Guzman. Alana est la contraction de leurs prénoms. Depuis 30 ans, ils achètent des pièces rares et souvent magnifiques qu’ils accrochent dans leur maison de Newark, aux Etats-Unis.

