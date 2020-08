Plus qu’une exposition, c’est comme une Biennale ou un festival, un manifeste de l’art après la crise du covid-19.

Après avoir fait jouer chaque jour les danseurs d’Anne Teresa De Keermaeker dans les salles du Wiels en 2015 et avoir proposé Le Musée absent en 2017, c’est la troisième fois que le Wiels se lance dans une opération aussi ambitieuse et neuve où « 38 artistes contemporains explorent le risque, l’imprévisible et la trangression. » Une expo qui se penchera sur « la manière dont l’art peut défier l’homogénéisation de la pensée dans les tristement célèbres chambres d’écho des sphères de (sur)information. »