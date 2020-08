La grande exposition célébrant les 500 ans de la mort de Raphaël montre ses merveilles aux écuries du Quirinal. Reportée à cause du covid, soumise à des conditions strictes, on la visite presque seul face aux œuvres.

Rome en ce mois d’août est calme comme jamais. On chemine dans les parcs sous les seuls stridulements des cigales, on se glisse dans les rues presque désertes, entourées de palais endormis, on redécouvre une piazza Navona sans les grappes de touristes, on se parque où on veut.



La crise du covid a eu un impact tout particulier sur la grande exposition que l’Italie préparait depuis des années pour les 500 ans de la mort de Raphaël.