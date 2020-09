Chiner des raretés, des bizarreries ou des coups de cœur, traîner ses guêtres tôt le matin dans les brocantes, ou simplement fouiller dans le grenier de mamie à la découverte de l’insolite ne concerne plus seulement une poignée d’individus fanatiques d’objets, surtout depuis que l’émission Affaire conclue, sur France 2, a redonné tout son intérêt aux objets prêts à vivre une seconde vie. Depuis trois ans, en après-midi, le grand public vient faire expertiser des pièces curieuses ou singulières, pour les présenter ensuite à des acheteurs professionnels qui sauront leur redonner un propriétaire.

© D.R.



Et, justement, ce week-end, Alexandra Morel et Stéphane Vanhandenhoven, deux habitués d’Affaire conclue seront présents au Sablon Design Market, place du Sablon, avec leurs stands de choses qui brillent et qui claquent. Stéphane Vanhandenhoven, les Bruxellois le connaissent déjà à travers sa chouette boutique, Apostrophe, située rue Blaes, dans les Marolles.

© D.R.



Alexandra Morel, autre figure de l’émission, et invitée du Sablon Design Market, ne manque pas de souligner son engouement pour Bruxelles, la Belle. “J’étais venue y estimer des pièces, et je brûlais d’envie de revenir pour déballer et exposer à mon tour des objets. Et je réserve à Bruxelles quelques trésors”. C’est donc fort logiquement qu’elle installe un stand au Sablon, vendredi.

L’événement de ce week-end sonne aussi comme un indicateur de notre époque, soulignant les nouvelles envies, les nouvelles attentes. Ce n’est pas rien si Affaire conclue a fêté récemment son 1000e épisode. Il existe un véritable enthousiasme pour les choses inédites et/ou belles, de la part d’un public sans cesse élargi. Un phénomène déjà bien installé à Bruxelles, selon Stéphane Vanhandenhoven : “À Bruxelles, il y a toujours eu un grand intérêt pour la chose ancienne. Le Belge est conservateur et notre pays demeure une plaque tournante du secteur de l’antiquité dans le monde. Un nid de créateurs également, avec de grandes écoles comme La Cambre”.

© D.R.



On donnera raison ce week-end aux deux spécialistes en allant à la rencontre d’argenterie, de verrerie, mobilier, tableaux, luminaires, antiquités, bijoux, maroquinerie, porcelaine, céramique, ou encore accessoires de mode.

© D.R.





Ces 11, 12 et 13 septembre, Place du Grand Sablon. Infos : https://sablondesignmarket.com/