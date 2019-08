Patricia de Peuter est du genre enthousiaste. On est là, au pied de la Villa Blanche, au milieu du parc Tournay-Solvay à Watermael-Boitsfort, sachant seulement qu’on va visiter l’actuelle expo de l’Espace européen pour la sculpture avec la vice-présidente de l’ASBL en question, qui donne un événement artistique chaque année en ces lieux (lire ci-contre). Savait-on que la vice-présidente serait une historienne de l’art animée par la volonté de partager ce que l’art a de meilleur pour la santé : nous ragaillardir les idées ?

Regarder la nature telle qu’elle est

La présidence de la Finlande au Conseil européen a donné l’occasion de mettre en avant le travail d’Antti Laitinen (né en 1975 à Raahe, Finlande - qui vit et travaille en Finlande). Une œuvre tout ce qu’il y a de plus neuf, puisque, pour la première fois, l’Espace européen pour la sculpture s’est offert une œuvre commissionnée. Et le travail a commencé, déjà l’hiver dernier, entre l’équipe fort dynamique et Antti (comme tout le monde le nomme ici), qu’on pourrait sans peine qualifier d’artiste intégral.

