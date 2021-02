L'objectif de cette initiative est de permettre aux étudiants qui souffrent de solitude, en raison des restrictions de liberté décidées pour tenter de vaincre la pandémie de coronavirus, de se changer les idées et de continuer à se cultiver. "Cette pandémie a des effets dévastateurs sur la santé mentale et aggrave la précarité des étudiants. Face à la détresse de nos jeunes, il me tient à cœur d'apporter des réponses concrètes pour lutter contre l'isolement en leur proposant une activité culturelle, le tout sans débourser un euro", a déclaré l'échevine bruxelloise de la Culture.

"A l'heure où les étudiants de nos hautes écoles et de nos universités connaissent une année particulièrement éprouvante, sans cours ex cathedra, sans contacts physiques, sans toute cette vie d'émulation et d'amitiés si essentielle, il est important de leur proposer un moment d'évasion et de découverte", a ajouté Delphine Houba.

Toutes les personnes en possession d'une carte d'étudiant 2020-2021 valide pourront ainsi avoir accès gratuitement, du samedi 13 au dimanche 21 février inclus, à sept musées de la Ville: le Musée de la Ville de Bruxelles, la Garde-robe de MannekenPis, le Musée Mode & Dentelle, le Musée des Égouts, la Centrale for contemporary art, le Palais du Coudenberg et le Design Museum Brussels.