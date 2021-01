© Photography of the original photomontage. Archivio Toraldo di Francia

Le Civa à Bruxelles, avec le Centre Pompidou, rend hommage avec une large exposition, à l’agence d’architecture Superstudio, fondée à Florence en 1966.

C'était un groupe radical, nourri de la contre-culture et de Marx, écologique déjà, revendiquant une pratique conceptuelle et iconoclaste de l’architecture. Ils n’ont quasi rien construit sauf de nombreux concepts, images, objets, véhiculant une pensée libre qui reste actuelle car elle interroge la société mondialisée, de consommation et d’information.

Leur critique était idéologique mais aussi ironique, colorée façon Pop art. Leur pratique glissait vers l’art et le design.

Officiellement le groupe s’est dissous en 1982, mais le catalogue au Civa comprend des interviews de grands architectes actuels qui leur rendent hommage: Rem Koolhaas, Hiromi Fujii et Bernard Tschumi.