Xavier Verougstraete est notre penseur de la joie à partir de ce mardi, et pour six sessions dans les Matins Philo (et ce jusqu’au 30 mars). Il nous propose de cheminer le long de différentes manières de penser la joie. “Les chemins sont multiples, et il faut savoir s’ouvrir à différentes perspectives”, histoire de trouver son chemin à soi. En sa compagnie, on a fait le tour des théories philosophiques, pour que vous sélectionniez celle qui vous convient le plus…

Pourrions-nous entamer notre échange avec une définition de la joie. Quelle est-elle, selon vous ?