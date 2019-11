L’exposition au Civa, poétique et ludique, explore le lien entre l’architecture et l’imaginaire de l’enfant.

Picasso le répétait: « Dans chaque enfant, il y a un artiste, le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant » et « Quand j'étais enfant, je dessinais comme Raphaël mais il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. »

Le Civa à Bruxelles, centre pour l’architecture, explore cette idée. A l’entrée, il a placé un grand bac à sable pour rappeler aux visiteurs ces temps où, enfants, ils construisaient des châteaux éphémères balayés par les marées. Tout au long du parcours, on retrouve les rêves créés par les jeux de construction et d’anciens jouets venus du beau et méconnu musée bruxellois du jouet.

Chaque fois, un parallèle est fait avec des architectes, montrant deux manières finalement très proches de « faire monde », comme le dit l’exposition, de mettre au pouvoir l’imaginaire.