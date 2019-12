En 2018, c’était à Vienne qu’a eu lieu la grande exposition Bruegel, « comme vous ne le verrez plus jamais », car déplacer de telles oeuvres sur de minces panneaux de bois pose d’énormes problèmes de conservation. Cette année, c’est un moment aussi exceptionnel qu’on aura l’occasion unique de voir, autour de Jan Van Eyck, une révolution optique, où on attend 240000 visiteurs (plus de 40000 tickets ont déjà été vendus).

Avec seulement une douzaine de tableaux de lui, mais c’est plus de la moitié de toute l’oeuvre connue du peintre (20 tableaux au total dont 5 sont dans des musées belges), auxquelles s’ajouteront 100 oeuvres de contemporains prêtées par les grands musées du monde. L’exposition se tiendra du 1er février pour se terminer le 30 avril 2020.