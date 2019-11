Dans les années 60, le musée Rodin à Paris organisait des « expositions internationales de sculpture contemporaine » dans ses jardins. Et Barbara Hepworth en était. Ce n’était pas du goût d’une partie de la presse française qui, peu inspirée, écrivait : « Rodin ne méritait pas un tel affront… et le public non plus. C’est une véritable leçon d’ennui et d’horreur à laquelle on se trouve convié dans un parc. »

Le musée Rodin s’est amusé à reprendre ces extraits assez hallucinants de myopie en ouverture de son exposition consacrée à Barbara Hepworth (1903-1975), de quoi ressentir l’évolution de la critique en 50 ans.