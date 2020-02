Première grande exposition d’Ulla von Brandenburg, immersive, colorée, utopique, au Palais de Tokyo.

C’est une expérience immersive que nous propose le Palais de Tokyo à Paris avec la première exposition muséale de l’artiste Ulla von Brandenburg. On traverse des draperies, des suites de grands voiles suspendus, on franchit des portes trouées dans des lourdes pièces de tissus, on soulève des rideaux comme si on était invité à marcher sur la scène d’un théâtre sans fin.