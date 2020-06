Un nouveau musée, le Trinkhall, et l’énigme du visage © Atelier Beguin-Massart Arts & Expos Guy Duplat

Le tout nouveau Trinkhall Museum ouvre le 17 juin au coeur de Liège et fait mieux découvrir les « arts situés ».

Sa première exposition sur le thème des visages confronte des oeuvres d’artistes souffrant ou non, de handicap mental et interroge la fragilité humaine.