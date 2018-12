L'actrice et danseuse Geneviève Lagravière souhaite que Jan Fabre, accusé de comportements inappropriés, perde temporairement ses titres royaux, écrit-elle lundi dans une lettre ouverte publiée par De Morgen. Elle a dansé plusieurs années pour Troubleyn, la compagnie de l'artiste. Au mois de septembre dernier, une vingtaine d'anciens danseurs et stagiaires de l'artiste flamand avaient dénoncé des comportements inappropriés de la part de Jan Fabre, notamment des faits d'intimidation et de harcèlement sexuel. Une enquête judiciaire a été ouverte.

Dans une lettre destinée à la reine Mathilde, Geneviève Lagravière demande le retrait des titres royaux de Jan Fabre en attendant les conclusions de l'enquête.

Le palais royal n'était pas disponible lundi matin pour réagir à cette demande.