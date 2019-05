Passionnante expo au Centre Pompidou sur les liens entre l’énigme de la préhistoire et l’Art moderne.

Au centre de l’exposition, on peut entrer dans une grotte et découvrir, surgissant peu à peu de l’obscurité, une peinture de Claudio Parmiggiani. En réalité, toute cette formidable exposition, très novatrice par son concept, fonctionne comme une grotte où sont exposés, parfois côte à cote, des chefs-d’oeuvre de la préhistoire et des chefs-d’oeuvre de l’Art moderne et contemporain. On peut parfois hésiter: ces traces de mains viennent-elles de Lascaux ou Chauvet, ou sont-elles bien une peinture de Richard Long? Le même artiste du Land art a déposé sur le sol un cercle de pierres dressées comme on pourrait en découvrir à Stonehenge. (...)