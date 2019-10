C'est une mise aux enchères exceptionnelle qui s'apprête à avoir lieu dans notre capitale. "La plus grande vente aux enchères de dessins et d'estampes de l'année en Belgique", se targue même Arenberg Auctions, qui organise la vente. A côté d'une douzaine de dessins représentants des lieux célèbres des communes bruxelloise signés par Hans Collaert et datant du XVIe siècle, la pièce maîtresse est bien plus imposante: une estampe de 5 mètres de long, vielille de près de 500 ans et représentant le sacre de l'empereur Charles Quint.

Cette oeuvre, dont il n'existe que trois exemplaires connus dans le monde, trônait jusqu'ici dans le bureau d'un collectionneur privé bruxellois. Daté de 1530, le tableau illustre le cortège du couronnement du célèbre dirigeant comme empereur du Saint Empire romain germanique en 1530 à Bologne. Il s'agit du seul exemplaire mis en vente.

Cette longue frise sur bois est composée de 24 estampes individuelles de 60 centimètres de hauteur. Elle a été réalisée par un artiste anversois, Robert Péril, sur base des esquisses de l'événement. Sa valeur est aujourd'hui estimée entre 15.000 et 25.000€.

L'oeuvre ainsi que les autres éléments mis en vente sont à admirer de ce vendredi 11 au vendredi 18 octobre à l’hôtel de ventes Arenberg Auctions, rue aux Laines 19/2 à Bruxelles.