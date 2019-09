Belle exposition Gabriel Kuri, l’artiste mexicain de Bruxelles, qui interroge la poésie des « déchets ».

La première salle de l’exposition Gabriel Kuri au Wiels (sur deux étages) donne le ton. Toute la pièce est remplie d’uneépaisse couche de sable formant des dunes. Et sur ce Diorama, « poussent » des milliers de mégots de cigarettes en guise de plantes, avec des piécettes de monnaie jetées comme des porte-bonheur. Une installation très directe et visuelle qui renvoie poétiquement à l’avenir de nos déchets, au recyclage, à la crise économique, au sort de la planète. Tout est parti en fumée et le reste est ensablé.

(...)