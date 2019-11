Le domaine Adornes et sa Chapelle de Jérusalem appartiennent à la même famille depuis 17 générations.

En dehors des cohortes de touristes, cachées dans le calme de la ville médiévale, on trouve à Bruges des merveilles qui valent le détour. C’est le cas du domaine Adornes et sa chapelle de Jérusalem. On repère de loin sa tour hexagonale surmontée d’un globe avec la roue brisée du martyre de Sainte-Catherine. Elle apparaît déjà dans le paysage du retable de Saint Nicolas du XVe siècle, du musée Groeningen.