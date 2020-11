Tout part d’une action de solidarité mise en branle par une jeune plasticienne et une non moins jeune commissaire d’expo indépendante. En réaction à ce qu’elles estiment être un manque d’initiatives concrètes de nos gouvernants au vu de la situation humaine souvent dramatique durant le premier confinement dû à la pandémie du Covid-19, Sandrine Morgante et Maëlle Delaplanche décident d’aider une ASBL qui prend soin de la santé physique et mentale des seniors durement touchés par la maladie. Pour ce faire, elles initient une vente en ligne d’œuvres d’une quarantaine de plasticiens. 40 % du montant de chaque vente sera versé à l’ASBL "À travers les Arts !". L’action est double puisque les 60 % restant iront aux artistes qui se trouvent, eux aussi, en état de précarité à cause de l’arrêt de toute activité culturelle. Et ça marche ! Depuis, la vente en ligne a repris du service puisque le Covid a récidivé.

Fort du premier succès, le duo a imaginé de concrétiser visuellement ce qui était proposé sur la plateforme numérique. Le projet d’exposition doublé du soutien aux séniors et aux plasticiens a trouvé un écho favorable auprès de Pierre-Yves Desaive, le conservateur art contemporain aux MRBAB à Bruxelles.

Du numérique au musée

Pour la première fois, la prestigieuse institution fédérale s’intéresse aux artistes de la génération émergente. Une opération gagnant-gagnant pour tous et chacun. Le musée s’ouvre au jeune art actuel et offre à son public l’occasion de découvrir les propositions d’artistes qu’il ne connaît pas. Quant aux artistes, cet accès au musée est pour eux inespéré et un signe bien tangible de reconnaissance de leur travail. Même si le Covid a joué un mauvais tour, on ne peut qu’encourager le musée à renouveler ce type d’initiative qui sera peut-être encore accessible puisqu’ouverte jusqu’au 24 janvier !

C’est d’autant plus important que les participants sont belges ou vivent en Belgique, qu’ils sont pour la grande majorité jeunes, certains étant encore en post-formation, et qu’ils ne disposent pas en ce moment de galerie d’art pour la présentation de leurs travaux. Si quelques-uns ont déjà eu l’occasion de se manifester dans des circuits alternatifs ou parallèles, la majorité sont inconnus du public voire des professionnels du milieu de l’art. Une excellente opportunité d’y faire des découvertes et de repérer des artistes à suivre !

Belges d’ici et d’ailleurs

Nous ne détaillerons pas l’ensemble des participations mais on soulignera par contre que la participation est une bonne image de la diversité de la création d’aujourd’hui qui, tout en se servant des nouveaux moyens technologiques, conserve une prédilection pour les techniques traditionnelles et décline volontiers les genres hors des cloisonnements habituels dans des registres qui associent d’autres disciplines, de la science au récit. Dernier point toujours positif, l’origine des exposants confirme que la Belgique est une terre d’accueil du multiculturel ! C’est à voir… sur écran et à soutenir.



Art Cares Covid/Inside-Out Vente en ligne (+ expo fermée actuellement) Où MrBAB, 3, rue de la Régence, 1000 Bruxelles. artcarescovid.webnode. be Quand Jusqu’au 24 janvier 2021.