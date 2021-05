A priori on pourrait se demander pourquoi la galerie Fifty One à Anvers expose en même temps et aux mêmes cimaises des photographies de Vivian Maier et de Stephan Vanfleteren. Un premier coup d’œil nous laisse certes percevoir une évidente connivence entre leurs travaux, cependant tout en nous laissant deviner qu’il y a plus à en dire.