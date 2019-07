Yann Arthus-Bertrand fête ses cinquante ans de photographie. Cela valait bien une grande rétrospective à la Grande Arche de la Défense, à Paris.

En exposant plus de 250 photographies grand format représentant cinquante années de travail dans le toit de la Grande Arche de la Défense, on pourrait intituler une visite à la première grande rétrospective française de Yann Arthus-Bertrand Paris vu du ciel . On ne peut en effet s’empêcher de d’abord jeter un coup d’œil sur ce panorama exceptionnel à 360 degrés qui s’offre au regard du visiteur sur cette plate-forme parfaitement dégagée et sécurisée : Nanterre et les Hauts-de-Seine d’une part, le quartier d’affaires, Neuilly et l’ouest de Paris d’autre part, embrassés d’un seul regard à 111 mètres du sol.

(...)