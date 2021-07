Blagues lourdes et frelatées, personnages assommants : la recette d’un été indigeste.

"Mystère à Saint-Tropez": un film qui ressemble à une très mauvaise blague, à la fois lourde et de mauvais goût, qui n’en finirait pas

L’inspecteur principal Jean Boulin (Christian Clavier), boulet ultime, sans flair ni manières, doit enquêter en toute discrétion sur le sabotage de la décapotable du milliardaire Claude Tranchant (Benoît Poelvoorde). Chaque été, celui-ci réunit le gratin du showbiz dans sa villa de Saint-Tropez. Persuadé que l’on veut s’en prendre à la vie de sa femme, Eliane (Virginie Hocq), Tranchant a fait remonter l’affaire jusqu’au sommet de l’État mais seul l’inspecteur Boulin était encore disponible…

Enfer et consternation… Ce mystère à Saint-Tropez ressemble à une très mauvaise blague, à la fois lourde et de mauvais goût, qui n’en finirait pas.

Tous les comédiens (Benoît Poelvoorde, Gérard Depardieu, Virginie Hocq, Thierry Lhermitte, Rossy de Palma,…) ont beau s’agiter, rien n’y fait. La seule chose un peu élégante dans ce film, c’est le générique avec ses personnages animés. Malheureusement, il est court, contrairement au film qui, malgré ses 94 minutes, vous semblera effroyablement long.

Le fin limier, campé par un Christian Clavier plus cabot que jamais, ne recule devant aucune blague frelatée. Le coup du rateau, de la flèche et des travaux sur la route : rien n’est neuf ou surprenant, rien ne nous est épargné.

Parfois, l’accumulation peut provoquer le rire, par l’absurde, l’ironie ou l’étonnement, mais, ici, ce n’est même pas le cas.

Quand on voit le casting réuni et l’importance de l’équipe impliquée dans ce film de Nicolas Benamou, on ne peut que déplorer toute cette énergie gâchée.

Mystère à Saint-Tropez Mauvaise blague De Nicolas Benamou Scénario Christian Clavier, Jean-Marie Poiré Avec Benoît Poelvoorde, Gérard Depardieu, Virginie Hocq Durée 1h34.





