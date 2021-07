La série "Kaamelott" ou comment Alexandre Astier a réinventé les codes

Kaamelott a remplacé le programme court Caméra café sur M6 en 2005 et a été diffusé jusqu’en 2009. Cette série qui revisite la légende arthurienne comme jamais auparavant a acquis le statut de programme culte de la télévision française. La première saison avait réuni en moyenne 3,9 millions de téléspectateurs chaque soir rapporte l’AFP. Une audience "largement supérieure aux moyennes de la chaîne" à l’époque, confie le groupe M6.

Au fil de ses 6 saisons (appelées "Livres") et ses 458 épisodes, la série a évolué considérablement. Si les premiers livres se résument à un enchaînement d’épisodes humoristiques de 3 minutes 30, les Livres V et VI proposent des épisodes bien plus longs (entre 40 et 50 minutes par épisode) et une réelle uniformité narrative. Changement de ton dès le Livre V, où l’ambiance devient plus sinistre et plus dramatique. Le roi Arthur trahi par son ami et allié de longue date, Lancelot, sombre dans une dépression profonde. Il finit par renoncer à la couronne et plonge son ancien royaume dans le chaos. Le Livre VI, quant à lui, nous fait découvrir la jeunesse du roi dans la légion à Rome, jusqu’à son mariage avec Guenièvre.

Une évolution sur le fond, qui se double d’une révolution sur la forme : il faudra attendre l’épisode Le Désordre et la Nuit (Livre IV, Ep 99) pour que les procédés deviennent plus cinématographiques, avec des mouvements de caméra, des fondus et même de la musique (hors générique). Jusqu’alors la série s’était reposée sur de simples champs-contrechamps filmés par deux caméras HD.

Des glissements dans la réalisation, le ton, le genre et la temporalité risqués et peu courants dans un paysage audiovisuel routinier qui ont valu à Kaamelott l’engouement qu’on lui connaît aujourd’hui.

Un succès qui dure depuis 16 ans

Selon l’AFP, en France, 60 000 billets ont été vendus en 24 heures dès l’annonce de la mise en vente des places d’avant-première et quelque 130 000 spectateurs ont réservé leur siège, confirmant l’enthousiasme du public pour le retour des incapables chevaliers de la Table Ronde.

Mais comment Alexandre Astier s’est-il assuré de l’adhésion du public, depuis 2005, dès les premiers épisodes de la série jusqu’au film, en 2021, après 12 ans d’absence ?

Control freak et bosseur acharné, on reconnaît la patte du réalisateur, scénariste, metteur en scène, compositeur, monteur, producteur et acteur, présente dans les moindres détails de la série.

Astier s’est entouré d’une équipe de comédiens et comédiennes inconnus du grand public à l’époque. Ils viennent pour la plupart du milieu du théâtre, mais il a également impliqué directement plusieurs membres de sa famille. La galerie de personnages cocasses de Kaamelott est sans aucun doute une des raisons de son succès. La réactualisation de la légende nous présente un roi Arthur bien plus complexe que la plupart des autres représentations de chevalier conquérant. Il se remet en question, il doute, jusqu’à la dépression. C’est un personnage profondément humain qui fait confiance à son entourage quitte à s’y perdre. Entouré de protagonistes plus incapables et stupides les uns que les autres, il tente, à la fois de gouverner, repousser les incursions barbares et de dénicher le Graal. Sa politique est progressiste et moderne, contrairement aux mœurs de l’époque, ce qui ne fait que renforcer les contradictions et les difficultés du roi à s’intégrer à la réalité de sa fonction.

Dans sa quête, il est bien mal accompagné de ses chevaliers de la Table Ronde : le duo formé par le vorace Karadoc (Jean-Christophe Hembert) et le niais Perceval (Franck Pitiot), l’intransigeant Lancelot (Thomas Cousseau), et le raffiné Bohort (Nicolas Gabion). Se joint à eux la famille d’Arthur : la douce et naïve Guenièvre, sa femme (Anne Girouard), le belliqueux Léodagan, son beau-père (Lionnel Astier) et l’irritante Séli, sa belle-mère (Joëlle Sevilla). Sans oublier le désorganisé Merlin (Jacques Chambon), la fantomatique Dame du Lac (Audrey Fleurot) et celui qui rédige la légende : l’intelligent père Blaise (Jean-Robert Lombard). Ils sont volontairement archétypaux et on s’étonne à se prendre d’une certaine affection pour eux au fil des épisodes.

Comme du papier à musique

Alexandre Astier a écrit des dialogues qui relèvent d’une musicalité certaine. Rien d’étonnant à cela quand on sait qu’il se considère avant tout comme "un compositeur qui prend des prétextes à faire un film uniquement pour composer" comme il l’a confié lors d’une interview à France Musique. Pour la série Kaamelott, il a écrit en fonction des acteurs et actrices qu’il avait préalablement engagés, sans casting, en s’inspirant directement de leur façon de jouer et d’interpréter. Il leur donne d’ailleurs leurs textes en dernière minute, de façon à ce que leurs réactions restent les plus spontanées possible. Le tempo avec lequel les répliques sont lancées est parfait et les répliques sont tout à fait contemporaines malgré l’époque médiévale. Un joyeux mélange d’argot, d’expressions imagées et d’insultes sur fond de vocabulaire moyenâgeux.

" Et ben, si ils veulent la place, les gars, je leur laisse !… Qu’ils y viennent chercher le Graal avec la compagnie de loustics que je me promène… Je leur souhaite un bon séjour aux mecs !… Ils se les farciront, les séances de la Table Ronde où tout le monde roupille du début à la fin !… Les doléances, les revendications, les clans !… Moi, pendant ce temps-là, j’irai glander en Andalousie !… Là-bas au moins, on peut se baigner sans avoir les doigts de pieds tout bleus au bout de cinq minutes !" (Le roi Arthur, La Foi bretonne, Livre IV Ep 19).

Les références à la pop culture sont nombreuses dans Kaamelott et viennent enrichir un propos déjà très travaillé. Que ce soit Star Wars avec le sabre laser de Perceval ou Stargate avec le portail de la Dame du Lac. Les titres d’épisodes regorgent de références à des films : Poltergeist, Heat, Always, La Menace Fantôme… Ajoutez à cela de nombreux guests (Virginie Efira, Elie Semoun, Alain Chabat, Claire Nadeau…), il n’en fallait pas plus pour élever l’œuvre Kaamelott au rang de culte.