"Suicide Squad" : Affreux, sales et marrants

Un changement de régime dans une république bananière du nom de Corto Maltese (oui, comme le héros de Hugo Pratt) pousse les États-Unis à engager une série de super-vilains pourrissant dans leurs prisons pour faire sauter un laboratoire mystérieux au cœur de l’île. Jusque-là, ça ressemble au classique film de commando du genre Quand les aigles attaquent (1968), Les Canons de Navarone (1961), Les Douze Salopards (1967) et surtout Suicide Squad (2016).

Laissez les mômes à la maison

On peut raisonnablement se demander si la décision de baptiser la suite de Suicide Squad (2016) The Suicide Squad n’est pas une tentative manifeste d’effacement de la daube de Daniel Ayer. À la gomme : James Gunn, réalisateur et scénariste des Gardiens de la Galaxie I et II de Marvel, succès critique et public. Gunn a sorti son gros calibre pour faire voler en éclats multicolores l’ambiance crépusculaire du style de l’éditeur de comics DC "à la Snyder" (Man of Steel, Batman vs Superman : L’Aube de la justice, Zack Snyder’s Justice League). Bande-son du tonnerre et éclairs d’imagerie pop, on lorgne Deadpool des cousins Marvel avec un gros avertissement : laissez les mômes à la maison. Bite, couilles (une paire), nichons (des paires), sang (des litrons), viscères (tranchées ou dispersées façon puzzle)… On croirait limite Gunn revenu à ses débuts underground époque Tromeo and Juliet (1996). C’est trash, potache, politiquement incorrect, explosif, sanglant… Jouissif si l’on met son cerveau de côté.

Rares seront les rescapés du casting des candidats au suicide : Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), Captain Boomerang (Jai Courtney), Ratcatcher II, Polka-Dot Man (David Dastmalchian), King Shark (en VO la voix de Sylvester Stallone), Harley Quinn (Margot Robbie)… Cela n’empêchera pas une suite et même une série sur HBO Max.

The Suicide Squad Film de commando rigolo De James Gunn Scénario James Gunn Avec Margot Robbie, Idris Elba, John Cena… Durée 2h12

