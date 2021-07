"Le sorelle Macaluso", tragédie familiale bouleversante

Rayonnantes de vie, les cinq sœurs Macaluso, Antonella, Maria, Lia, Pinuccia et Katia, habitent seules dans un grand appartement à Palerme. Aujourd’hui, elles sont tout excitées ! Elles ont en effet décidé d’aller passer la journée à la plage. Alors, elles se dépêchent de fournir à leur client les 80 colombes (qu’elles élèvent à l’étage) dont il a besoin pour un mariage et se mettent en route, partant gaiement à pieds par les chemins de traverse.

La journée est magnifique, le soleil éclatant, la bonne humeur de mise et la mer est bonne. Mais, sans prévenir, le destin frappe et prend la plus jeune sœur. On retrouve les quatre autres trente ans plus tard, réunies pour un dîner dans l’appartement familial…

De la scène à l’écran

Sept ans après avoir présenté son premier film Palerme (Via Castellana Bandiera) à la Mostra de Venise, Emma Dante y dévoilait, en septembre 2020, son second film comme réalisatrice : Le sorelle Macaluso, une formidable adaptation de son spectacle homonyme, créé à Avignon en 2014. Comme sur scène, elle y raconte le destin de sœurs palermitaines - elles sont passées de cinq à quatre - frappées par une tragédie qui marquera de façon indélébile le reste de leur existence.

Au théâtre, la grande dramaturge sicilienne misait sur la sobriété des décors et la danse, pour un spectacle offrant "un superbe moment d’émotion", d’après notre collègue Guy Duplat. Le passage à l’écran est une totale réussite !

De son spectacle, Emma Dante n’a retenu que l’histoire et le thème du deuil, rendu impossible pour ces sœurs par un profond sentiment de culpabilité. Tout sauf théâtrale, la mise en scène fait appel à tous les outils du cinéma pour retracer le destin, à trois âges de leur vie, de ces héroïnes du quotidien, brillamment campées par une quinzaine d’actrices siciliennes de tous âges. Longs plans évocateurs sur les colombes en vol, plans fixes sur les pièces vides de l’appartement, montage savant… Le film est à la fois tout simple et d’un grand raffinement, porté par la grâce.

Explosion de sentiments à l’écran

Le sorelle Macaluso est un film merveilleux, très italien dans cette explosion de vie et de sentiments exacerbés jetés à l’écran, et pourtant ne verse jamais dans un sentimentalisme de pacotille. Emma Dante impressionne au contraire par sa pudeur et par sa capacité à faire naître en nous des émotions profondes. Notamment sur le temps qui passe, sur les rêves auxquels il faut renoncer…

Au sortir de la salle, difficile de retenir ses larmes face à l’existence banale et tragique de ces destins brisés, de ces cousines italiennes qui font vibrer en nous une corde sensible universelle, celle de l’humanité partagée.

Le sorelle Macaluso Drame familial De Emma Dante Scénario Giorgio Vasta, Elena Stancanelli & Emma Dante (d’après sa pièce) Photographie Gherardo Gossi Montage Benni Atria Avec Alissa Maria Orlando, Donatella Finocchiaro, Susanna Piraino… Durée 1h34

