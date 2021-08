Accueil Culture Cinéma "The Green Knight": le jeune Gauvain est prêt à tout pour affronter le Chevalier Vert. Quitte à y perdre la vie ? Karin Tshidimba journaliste



Invité par son souverain et oncle (Sean Harris) à s’asseoir à la célèbre Table Ronde, Gauvain (Dev Patel, découvert dans Slumdog Millionaire et dans The Personal History of David Copperfield) se sent tel un usurpateur. Il n’a encore rien fait qui justifie un tel honneur. Tandis que tout le Royaume prépare la Nativité, un géant...