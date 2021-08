Accueil Culture Cinéma Avec ses multiples gags et inventions, "Les Bouchetrous" devraient plaire aux plus jeunes Vivant sur une île lointaine, Les Bouchetrous pourraient bientôt disparaître à jamais. Karin Tshidimba journaliste



Ed et Op sont un peu les "losers" de leur tribu. Leurs gaffes à répétition font que tout le monde les tient à l’écart et se méfie d’eux… Ils se sentent exclus et mal-aimés. Si Op s’en fiche complètement, cela ruine le...