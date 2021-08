Mathieu Amalric, "visité" par Vicky Krieps

Joachim Lafosse en course pour la Palme d'or à Cannes avec "Les Intranquilles"

Pour une année sans les Dardenne, c’est une bien belge année au 74e Festival de Cannes, avec pas moins de trois films en sélection officielle: Les Intranquilles de Joachim Lafosse en Compétition et, du côté d’Un Certain Regard, deux premiers films: Un monde de Laura Wandel et La Civil de Teodora Ana Mihai.