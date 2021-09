Accueil Culture Cinéma Les fantômes de l’Espagne en ouverture de la Mostra À Venise, Pedro Almodovar retrouve Penelope Cruz dans un mélo intime et historique. © AP Hubert Heyrendt - Envoyé spécial à Venise

Mercredi soir, la 78e Mostra del cinema s'est ouverte, sur le Lido de Venise, par la remise d'un Lion d'or d'honneur à l'acteur et réalisateur italien Roberto Benigni. "Dès ses débuts, marqués par une approche innovante et irrévérencieuse des règles et des traditions, Roberto Benigni s'est démarqué dans le...