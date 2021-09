Sur le Lido, Kirsten Stewart campe une Lady Di en quête de liberté

Vendredi après-midi, après une bande-annonce très remarquée, Spencer était très attendu en Compétition de la 78e Mostra de Venise, même si l'avant-première mondiale de Dune de Denis Villeneuve lui a quelque peu volé la vedette... Le Lido était en effet impatient de découvrir Kirsten Stewart en princesse Diana dans le nouveau film de Pablo Larraín.

Le Chilien est un habitué de la Mostra, où il a présenté l'enflammé Ema en 2019 et le très sombre Jackie en 2016. Comme dans ce dernier, qui suivait Jackie Kennedy (incarnée par Natalie Portman) au lendemain de l'assassinat de son mari, le cinéaste revisite ici le destin d'une figure historique tragique en quête de liberté.

Noël en famille

Spencer se déroule durant le réveillon de Noël 1991, lors de la traditionnelle réunion de la famille royale à la Sandringham House, dans le village natal de Diana Spencer du Norfolk. La jeune femme arrive seule à bord de sa Porsche au château, après la reine Elizabeth... Elle est directement prise en charge par le major Alistair Gregory (Timothy Spall), chargé de la chaperonner.

Mais Diana a de plus en plus de mal à supporter que son existence soit entièrement régentée par les règles imposées par le protocole, jusqu’au choix des robes qu’elle devra porter en chaque occasion: dîner du réveillon, petit déjeuner du 25 décembre, messe de Noël… Sa seule consolation? Passer un peu de temps avec ses deux fils et avec sa femme de chambre et confidente (Sally Hawkins). Mais dans sa tête, la jeune femme ne songe qu’à une chose: fuir la famille Windsor pour vivre sa propre existence. Ce qu’elle fera en se séparant officiellement du prince Charles en décembre 1992…

© Mostra del cinema

Une vie sous contrôle

Dans Spencer, Pablo Larraín recrée avec force détails le quotidien du château de Sandringham. La séquence d'ouverture du film est à ce titre assez géniale, mettant en scène l'arrivée d'un convoi militaire, chargé de s'assurer que tout est en ordre côté sécurité, mais aussi d'amener les malles métalliques emplies de victuailles pour le week-end: fruits, homards, viandes… Dans la cour, les militaires croisent une autre brigade, celle des cuisiniers qui s'assureront que la famille royale de manque de rien. En quelques minutes, Larraín résume l'ambiance de total contrôle dans laquelle vont se dérouler ces « fêtes » de Noël en famille. Affichée au-dessus du plan de travail, une devise: « Faites un minimum de bruit. Ils peuvent nous entendre. »

C’est justement cette pression, cette attention à chaque geste, à chaque parole que la jeune princesse ne supporte plus, même si elle tente de faire bonne figure au dîner et sur les portraits officiel. Mais quand Charles lui offre le même collier de perles qu’à sa maîtresse Camilla, Diana craque et glisse vers la folie…

Fable historique

Son film, Pablo Larraín l'ouvre sur un carton: « Une fable tirée d'une tragédie réelle ». Il s'offre dès lors une totale liberté vis-à-vis de ce qui s'est réellement passé ce Noël-là entre les murs du château de Sandringham. C'est malheureusement ce qui plombe un peu son film, toujours tiraillé entre le réalisme et un côté onirique, où il convoque notamment le fantôme d'Anne Bolleyn. Cette reine à qui son mari Henri VIII fit trancher la tête car il en aimait une autre dans laquelle se reconnaît Diana… Dans ce registre de la fable historique, le Grec Yórgos Lánthimos se montrait nettement plus libre et inventif avec The Favourite, qui avait décroché le grand prix ici à Venise en mettant en scène la folie de la reine Anne, campée par Olivia Colman.

Pas sûr que, malgré sa mise en scène brillante et ses dialogues ciselés, le trop sage Spencer ne soit cette année au palmarès. Se résumant finalement à mettre en scène les doutes et les aspirations d'une pauvre petite fille riche, on doute que le film ne soit au goût de l'explosif Bong Joon-ho…

Sans atteindre la profondeur de Natalie Portman en Jackie, Kirsten Stewart se glisse avec grâce dans les robes corsetées de Diana et campe une femme profondément malheureuse en quête liberté, mais restant toujours dans le registre attendu. Pablo Larraín se montrait nettement plus à l'aise dans la relecture de la figure de Jackie Kennedy, en s'interrogeant sur l'écriture de l'Histoire et de l'image que l'épouse du JKF laissera. Son héroïne est au contraire ici tout le temps passive, simple jouet de la famille de son mari ou de la presse à scandale, semblant condamnée à ne jamais pouvoir redevenir Diana Spencer…