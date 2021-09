Les cascades les plus spectaculaires de Jean-Paul Belmondo

(1975)

Il court sur le toit du métro. Sur le pont Bir Hakeim, le fleuve provoquait un violent appel d'air. Le métro circulait à vitesse relativement réduite et Verneuil a triché en glissant un son qui donne l'impression que le métro fonce à toute allure. La séquence a mis trois semaines à être tournée. Ils travaillaient entre minuit et cinq heures du matin. La scène du tunnel était particulièrement redoutée car Belmondo avait les plafonds à 20 cm de sa tête et, en sus, il y avait de nombreux fils électriques à haute tension.