Jamie Lee Curtis, actrice multiprimée, mise à l'honneur à Venise

En 44 ans de carrière et avec 54 films à son actif, Jamie Lee Curtis demeure une actrice culte multiprimée du paysage hollywoodien. Fille des stars Tony Curtis et Janet Leigh, elle commence sa carrière d'actrice à 19 ans dans un épisode de Columbo. Le réalisateur John Carpenter la remarque dans la série Operation Petticoat, grâce à son physique androgyne. C'est en 1978 que sa carrière décolle, avec le rôle de Laurie Strode, dans le premier volet de la saga Halloween, La nuit des masques. Le film est un immense succès au box-office, et constitue une référence dans le genre horrifique. Forte de son succès, elle enchaîne plusieurs films d'horreurs en 1980 (Fog, Le Bal de l'horreur, Le Monstre du train). Elle suit les traces de sa mère, Janet Leigh, qui est l'une des premières "Scream Queens" du cinéma, avec son rôle dans Psychose (1960). Jamie Lee Curtis craint alors de ne jamais pouvoir se débarrasser de cette étiquette d'actrice d'épouvante stéréotypée. Elle s'essaye au drame en 1985 avec Perfect, aux côtés de John Travolta ou encore avec Nicky et Gino en 1988.

Mais c'est surtout dans le genre de la comédie que l'actrice au physique androgyne brillera, notamment grâce à Un poisson nommé Wanda, 5e plus gros succès de l'année 1988, où elle interprète une séduisante cambrioleuse. L'actrice se colle aussi au registre de l'action et gagne un Golden Globe pour le film True Lies (1994), aux côtés de Arnold Schwarzenegger, sous la direction de James Cameron.

En 2020, elle passe pour la première fois derrière la caméra en réalisant son premier long-métrage, un film d'horreur intitulé Mother Nature.

À côté de sa carrière cinématographique, Jamie Lee Curtis est aussi l'auteure d'un grand nombre de best-sellers de la littérature pour enfants, comme avec Where do balloons go ? sorti en 2000.

En 1998, 2002 et 2018, elle reprend son rôle de Laurie Strode. Au total, celle qui avoue détester les films d'horreur, jouera cinq fois son personnage culte dans Halloween. Le dernier opus, qu'elle présentera à la Mostra de Venise, sortira le 14 octobre prochain.