"Les Méchants": se payant les "cairas" de banlieue comme les bobos parisiens, le néo-realisateur moque tout le monde

Homme de télévision - il anime l'émission Clique en access-prime-time sur Canal+ depuis 2017 -, Mouloud Achard signe (avec Dominique Baumard, qui a notamment bossé sur l'excellente série Canal+ Le Bureau des Légendes) son premier long métrage, fortement inspiré de sa propre expérience médiatique.

Avec Les Méchants, l'animateur symbole de la diversité et de la culture de banlieue accouche d'une farce qui tombe à pic en période électorale et qui révèle l'état de délabrement moral de la société française.

Son héros ? Sébastien (Roman Frayssinet), un glandeur professionnel qui tente de revendre une vieille Super Nintendo piquée dans un centre d'aide aux migrants à Patrick (Djimo), patron d'un magasin de jeux vidéos. Passe par là le rappeur Carcéral (Anthony Bajon), qui sort enfin de prison et qui s'apprête à faire L'Émission de Virginie (Ludivine Sagnier) sur débat TV, opposant un "humoriste identitaire" (dont le prochain spectacle d'imitation s'intitule Minorités risibles) et Guillaume Kekchoz (Mathieu Kassovitz), "réalisateur tolérant" dont le film Entre les chaises a obtenu la Fougère d'or il y a dix ans… Un événement en entraînant un autre, Sébastien en vient à gifler Carcéral sur le plateau de l'émission. De quoi casser l'image de gros dur du rappeur et provoquer la colère de son manager (Samy Nacéri). Sous les conseils de Jesus, le dieu des réseaux sociaux, ce dernier et la présentatrice blonde avide de gloire et d'audimat décident de faire le buzz, en transformant Patrick et Sébastien en grands "méchants" recherchés par toute la France…

De gentils méchants

Le ton des Méchants est radicalement décalé. Son film, Mouloud Achour le conçoit comme une comédie à clés (Ludivine Sagnier est parfaite en clone de Laurence Ferrari, animatrice sur la chaîne d'extrême droite CNews, propriété de Vincent Bolloré, l'employeur… de Mouloud Achour sur Canal+) pour décrire l'état du paysage médiatique en France. Chaînes d'info en continu, réseaux sociaux, fake news, influenceurs… C'est toute la communauté du buzz qui en prend ici pour son grade.

Se payant les "cairas" de banlieue, comme les bobos parisiens, le néo-realisateur moque tout le monde. Un carton précise par exemple en intro que "le scénario a été écrit sur du papier recyclé et en écriture inclusive". "Bon(ne) Film(e)". Mais Achour est tout sauf un méchant. C'est un gentil et sa comédie manque franchement de mordant. Ce qui l'intéresse, c'est de poursuivre ici son combat télévisé pour faire exister la diversité à l'écran. Et ce grâce à un casting 100 % Black Blanc Beur. L'idée de faire voler en éclats la stigmatisation qui touche les minorités est généreuse, certaines situations sont bien croquées, quelques tacles bien envoyés, mais l'ensemble a quand même bien du mal à dépasser le court métrage potache, étiré ici sur plus d'une heure…

Les Méchants Comédie décalée Scénario & réalisation Mouloud Achard & Dominique Baumard Photographie Dominique Baumard Avec Roman Frayssinet, Djimo, Ludivine Sagnier, Anthony Bajon, Mathieu Kassovitz, Samy Naceri… Durée 1h19.





