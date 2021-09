La bande-annonce de Matrix 4 (Resurrections) est là

Près de 20 ans après la sortie du troisième (et moins abouti de la trilogie épique) Matrix, voilà le fantasme des fans de la saga un peu plus réel : Matrix 4, nommé Resurrections (au pluriel), est bel et bien imminent. Le film de Lana Wachowski (sans sa soeur), qui sortira cette fin d'année, après un habile teaser hier, vient de dévoiler sa première bande-annonce officielle.

Rythmée, elle porte tous les signaux du pur reboot. On y retrouve Keanu Reeves (en Thomas W. Anderson qui ignore tout de la matrice, pas encore en Neo manifestement...) et Carrie Ann Moss (Trinity) qui ne semble pas avoir vieilli. Le chat noir, le tatouage de lapin, le bullet time, l'initiation aux arts martiaux dans un dojo, les agents (mais pas l'agent Smith), la chûte d'un immeuble, les machines : tous les poncifs matrixiens semblent présents dans ce nouvel opus, dont le scénario reste encore flou, même s'il semble que l'intrigue tournera autour d'un nouvel éveil à la matrice, le tout par l'entremise d'un Morpheus qui n'est plus interprété par l'acteur d'origine.

Reste à voir si ce qui composait le succès du chef-d'oeuvre que fut Matrix premier du nom, sera toujours au menu : sa très forte dimension psychologique, philosophique et carrément métaphysique ("les ignorants sont bénis"). Réponse dès le 22 novembre, en salles.