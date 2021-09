"Ne pleurez pas, ne soyez pas tristes. J’ai eu une vie heureuse" : les derniers mots de Belmondo à ses proches

Qui est Salomé Dewaels, l'actrice belge qui a fait sensation avec sa robe transparente à la Mostra de Venise ?

Avec son look "le plus audacieux" de la Mostra de Venise 2021, Salomé Dewaels et sa robe transparente s'est offert un coup de projecteur "absurde". La Jettoise, "chill à Bruxelles", éprouvant "un amour de fou" pour Yolande Moreau, a déjà tourné avec Mathilde Seigner, Gérard Depardieu, Clotilde Courau ou Sergi Lopez, pour ne citer que quelques noms. Elle s'apprête à investir votre petit écran, sur La Une et France 2, dès la mi-septembre. Elle (se) raconte.