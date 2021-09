Un film italo-belge en lice pour le Lion d'or à Venise

Le film italo-belge "Freaks Out" est l'un des 21 longs métrages en lice pour recevoir le prestigieux Lion d'or au 78e festival de cinéma de Venise, ressort-il de la sélection dévoilée vendredi.

Le prix sera décerné samedi soir. "Freaks Out", réalisé par l'Italien Gabriele Mainetti et co-produit par la société de production belge GapBusters est un film fantastique relatant l'histoire d'une troupe de cirque qui sombre dans le désespoir après la disparition de leur directeur juif à Rome, durant la Seconde Guerre mondiale. Ce long métrage bourré d'effets spéciaux se veut un feu d'artifices optimiste sur la résilience et la célébration de la différence.

Durant le festival, organisé du 1er au 11 septembre, il sera notamment en compétition avec "Madres paralelas" de Pedro Almodovar, "La main de Dieu" de Paolo Sorrentino, "L'Événement" de Audrey Diwan ou encore "Un Autre Monde" de Stéphane Brizé.