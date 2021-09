Mostra de Venise: la Française Audrey Diwan remporte le Lion d'Or pour "L'événement"

La réalisatrice française Audrey Diwan, 41 ans, a reçu samedi le Lion d'Or à Venise pour "L'événement", un film cru, intimiste et féministe sur une jeune femme qui avorte clandestinement.

Le film, adapté du récit autobiographique éponyme de la romancière Annie Ernaux, se déroule dans la France des années 1960, avant la légalisation de l'avortement. Il montre le parcours d'une jeune étudiante qui tombe enceinte, interprétée par la Franco-Roumaine Anamaria Vartolomei.

Voici les vainqueurs des principaux prix décernés samedi soir lors de la cérémonie de clôture de la 78ème édition du festival de Venise :

Lion d'or du meilleur film : "L'événement" d'Audrey Diwan (France)

Lion d'argent - Grand Prix du Jury : "La main de Dieu" de Paolo Sorrentino (Italie)

Lion d'argent - Prix de la meilleure réalisation : "La part du chien" de Jane Campion (Nouvelle-Zélande)

Prix d'interprétation féminine : Penélope Cruz pour son rôle dans "Madres paralelas" de Pedro Almodovar (Espagne)

Prix d'interprétation masculine : John Arcilla pour son rôle dans "On the Job: The Missing 8" d'Erik Matti (Philippines)

Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir masculin ou féminin : Filippo Scotti pour son rôle dans "La main de Dieu" de Paolo Sorrentino (Italie)

Prix spécial du jury: "Il Buco" de Michelangelo Frammartino (Italie)

Prix du meilleur scénario : Maggie Gyllenhaal pour "The lost daughter" (Etats-Unis)