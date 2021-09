Lion d'or pour "L'Événement": Les femmes se libèrent à la Mostra

Comme l'année dernière, c'est une femme qui a soulevé le Lion d'or de la 78e Mostra de Venise. Pour succéder à Chloé Zhao, récompensée pour Nomadland en 2020, beaucoup pensaient à Jane Campion. C'est finalement Audrey Diwan qui a été récompensée pour L'Événement, excellente adaptation du roman autobiographique d'Annie Ernaux, dans lequel elle racontait en 2000 son parcours de combattante pour avorter, alors qu'elle était étudiante en Lettres en 1963.

Après la Palme d'or de Julia Ducournau à Cannes pour Titane en juillet dernier, le cinéma français au féminin se porte décidément très bien!

Rompre les chaînes du patriarcat

Filmant au plus près sa jeune actrice, la Franco-Roumaine Anamaria Vartolomei, Audrey Diwan a livré avec L'Événement un film choc qui décrit, sans détourner le regard, la réalité des avortements clandestins avant le vote de la Loi Veil en 1975 (cf. ci-dessous). Un film parfaitement représentatif de l'un des thèmes qui a traversé toute cette Mostra 2021.

L'émancipation des femmes était en effet au coeur de nombreuses oeuvres. Que ce soit Spencer du Chilien Pablo Larraín — avec Kirsten Stewart dans le rôle d'une Lady Diana cherchant à s'affranchir de la famille royale britannique — ou Mona Lisa and the Blood Moon d'Ana Lily Amirpour, qui abordait, elle, le sujet via le genre. Tandis que dans son premier film, The Lost Daughter avec Olivia Colman, Maggie Gyllenhaal évoquait, elle, la difficulté d'être mère et la tentation de partir… Dans une adaptation de La Poupée volée d'Elena Ferrante (l'autrice de la saga de L'Amie prodigieuse) récompensée d'un prix du scénario bien payé.

C'est encore deux femmes élevant seules leur enfant que mettait en scène Pedro Almodóvar en ouverture du festival dans Madres paralelas, un mélodrame sur fond de passé franquiste de l'Espagne qui a valu le prix d'interprétation à une formidable Penélope Cruz, aussi à l'aise dans le registre du drame que de la comédie cette année à Venise. L'actrice de 47 ans a en effet également fait hurler de rire le Lido en réalisatrice menant par le bout du nez Antonio Banderas et Oscar Ramirez dans Competencia oficial des Argentins Mariano Cohn et Gastón Duprat.

De retour au cinéma neuf ans après Bright Star, Jane Campion a, elle, remporté le prix de la mise en scène pour son formidable The Power of the Dog. La réalisatrice néo-zélandaise, qui fut longtemps la seule femme à avoir reçu la Palme d'or à Cannes (pour La Leçon de piano en 1993), signe un grand western tardif, en se mettant du côté des hommes (notamment d'un excellent Benedict Cumberbatch) pour sonder, de façon perverse et cruelle, le genre et la masculinité nocive dans une production de prestige pour Netflix.

Toni Servillo oublié

Le président du jury Bong Joon-ho connaît bien Netflix. On se souvient que son Okja, produit par le géant du streaming américain, avait fait grincer des dents en Compétition à Cannes en 2017, tandis qu'il est l'un des producteurs de la série Netflix The Snowpiercer, adaptée de son film homonyme. Faut-il y voir la raison pour laquelle le jury a remis deux prix à È stata la mano du Dio de Paolo Sorrentino, que les abonnés Netflix pourront découvrir prochainement? Le prix du meilleur espoir récompense le jeune Filippo Scotti, tandis que le cinéaste de La grande Bellezza et Il Divo empoche le grand prix du jury pour cette évocation très personnelle de sa jeunesse dans le Naples des années 1980.

Le jury aurait pu récompenser son fidèle acteur Toni Servillo (génial surtout en Eduardo Scarpetta dans Qui rido io de Mario Martone). De façon incompréhensible, il a préféré donner la Coupe Volpi du meilleur acteur à John Arcilla pour sa prestation dans On the Job: The Missing 8 d'Erik Matti (qui est monté sur scène pour recevoir le prix de son acteur, absent). Les jurés s'offrent sans doute un prix pour être restés jusqu'au bout des 3h30 de cet interminable feuilleton philippin mal fichu…

Dans son palmarès, le jury n'a pas souligné — sinon à travers Madres paralelas — l'autre grande ligne de force de cette 78e Mostra: le souvenir des dictatures et des régimes totalitaires. Le thème était présent dans Leave No Traces du Polonais Jan P. Matuszynsk, Freaks Out de l'Italien Gabriele Mainetti, Captain Volkonogov Escaped des Russes Natasha Merkoulova et Alexeï Tchoupov et Reflection de l'Ukrainien Valentyn Vasyanovych. Mais, à chaque fois ou presque, la mise en scène prenait le dessus sur le sujet. Pas chez Lorenzo Vigas (Lion d'or en 2015 pour Les Amants de Caracas) dont le formidable La caja est le grand oublié de ce palmarès. Où figure heureusement, à travers le prix spécial du jury,Il buco de l'Italien Michelangelo Frammartino.

Retour à la normale

Si Thierry Frémaux avait fait la main basse sur tout ce qu’il pouvait en gonflant au maximum sa sélection officielle cannoise en juillet, Alberto Barbera a su rester à la hauteur et proposer un festival quasi normal, malgré la Pandémie et la mise en place de conditions sanitaires beaucoup plus strictes que sur la Croisette.

La 78e Mostra de Venise a non seulement accueilli quasiment autant d'accrédités qu'il y a deux ans — 10300, contre 6000 en 2020 et 12500 en 2019 —, mais elle a aussi su faire revenir les grosses productions américaines (sur la piste de lancement des Oscars) et les stars hollywoodiennes,. Sur le tapis rouges, on a ainsi vu défiler Kirsten Stewart, Jessica Chastain, Kate Hudson, Oscar Isaac, Timothée Chalamet, Ben Affleck et Jennifer Lopez, Matt Damon, Tim Roth, Matt Dillon, Jamie Lee Curtis…

Le palmarès 2021

Compétition

Orrizonti

Meilleur film: Pilgrims de Laurynas Bareisa (Lituanie)

Meilleur réalisateur: Éric Gravel pour À temps plein (France)

Meilleure actrice: Laure Calamy dans À temps plein

Meilleur acteur: Piseth Chhun dans White Building de Kavich Neang (Cambodge)

Meilleur scénario: Peter Kerekes et Ivan Ostrochovsky pour 107 Mothers de Peter Kerekes (Slovaquie)

