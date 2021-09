Pour Denis Villeneuve, "le message de ‘Dune’ est plus pertinent que jamais"

Dune est "un rêve devenu réalité" a dit Timothée Chalamet en conférence de presse au Festival de Venise où le film a eu sa première mondiale. Denis Villeneuve a lu le roman à l'âge de quinze ans, soit l'âge de Paul Atréides au début de l'ouvrage de Frank Herbert.

Le réalisateur canadien rêvait de longue date d’adapter ce monument de la science-fiction. Pour porter à l’écran ce roman de quelque six cents pages (dans sa dernière réédition dans la collection Ailleurs et Demain, Robert Laffont, 2020), il a fallu opérer des coupes claires : exit la structure politique de l’Imperium, le détail des Guildes qui y rivalisent ou celui du programme génétique millénaire des Bene Gesserit. Exit, aussi, plusieurs protagonistes et les voix intérieures des personnages (conservées au prix de pesantes voix off dans la version de David Lynch).

Premier roman de science-fiction écologique

"Le plus grand défi était la richesse du livre, expliquait Denis Villeneuve à Venise. Il fourmille de détails. La difficulté était de trouver un équilibre entre les informations nécessaires pour permettre au public qui ne connaît pas le roman de suivre, sans passer par de longues explications, tout en restant le plus visuel possible."

Le réalisateur et ses scénaristes ont choisi de se concentrer sur "le voyage initiatique de Paul, la manière dont il trouve sa voie dans une autre culture, sa relation à son environnement naturel" ainsi que sur "la mélancolie du personnage et l'héritage qu'il porte".

Pour Villeneuve, Timothé Chalamet était l'acteur idéal pour incarner Paul Atréides : "Il conserve la jeunesse de Paul, tout en dégageant une grande maturité. Son expérience d'acteur sert l'évolution du personnage."

Paru aux États-Unis en 1965, Dune est perçu comme le premier roman de science-fiction écologique, à travers sa peinture d'une planète aride, surexploitée pour sa richesse naturelle, et que les habitants rêvent de rendre fertile à nouveau.

"Dune est plus pertinent que jamais, estime Denis Villeneuve, notamment en ce qui concerne le mélange dangereux entre religion et politique, la menace des figures messianiques, l'impact du colonialisme, la question environnementale. J'ai le sentiment que le film est plus porteur d'un message aujourd'hui qu'il y a quarante ans."

Javier Bardem, qui interprète Stilgar, le leader des Fremen, a souligné la modernité du roman : "Frank Herbert était visionnaire. Il s'inquiétait de l'évolution de la planète et de notre bien-être si nous continuions à pousser ses ressources à bout. Nous sommes aujourd'hui confrontés à la réalité de cette échéance dans un futur proche. C'est effrayant. La solution repose entre les mains des gouvernements, des multinationales : il faut faire un grand pas en avant et changer nos comportements, nos mentalités. Il faut un changement de mode de vie. Mon personnage défend l'environnement de sa planète afin de permettre aux siens de survivre. Je ressentais émotionnellement ce combat", a conclu l'acteur espagnol, qui est aussi un activiste écologiste.

"Je crois qu'il est temps d'être en colère, de provoquer des changements, a encore ajouté le réalisateur canadien. Je garde de l'espoir. Je pense que nous devons parler de ce sujet à chaque élection. Je ne veux pas être moralisateur. Je crois que c'est une question de survie. Ce roman parle de la survie."

Denis Villeneuve ne cache pas qu'il espère que le combat de Paul fasse écho auprès des jeunes qui découvriront l'œuvre de Frank Herbert avec son film : "Quand Dune a été écrit, au XXe siècle, c'était un portrait distancié de la réalité du pétrole, du capitalisme et de l'exploitation - la surexploitation même - de la Terre", a déclaré Villeneuve au magazine Vanity Fair. "Aujourd'hui, les choses sont encore pires. C'est une histoire de passage à l'âge adulte, mais aussi un appel pour que la jeunesse agisse."

À voir sur grand écran et en Imax

Dune regorge d'images somptueuses, filmées dans le désert en Jordanie. Denis Villeneuve a évité au maximum le recours aux écrans verts : la plupart des décors dans lesquels évoluent les comédiens sont réels.

Le film sort en Belgique deux semaines avant les États-Unis, où il sera simultanément mis en ligne sur la plate-forme HBOMax, comme tous les films distribués par Warner en 2021. Denis Villeneuve a regretté cette décision.

Au Festival de Venise, encore, il plaidait pour que son film soit vu en salles : "Cela reste bien sûr une période difficile [à cause de la situation sanitaire]. Mais dans les limites du respect des mesures de sécurité et si le public se sent à l'aise, je l'encourage à le voir sur grand écran. Ce film a été rêvé, conçu, réalisé pour le grand écran et pour l'Imax. Même le son a été travaillé à cette fin. Le grand écran fait partie de son langage."

