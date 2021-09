La 36e édition du Fiff s'affiche "en vrai, en grand" et sous chapiteau

Après une édition 2020 plus minimaliste, le Festival international du film francophone (Fiff) revient à Namur avec ateliers, projections, rencontres et même soirées sous chapiteau du 1er au 8 octobre

Du 1er au 8 octobre, Namur accueillera la 36e édition du Festival international du film francophone (Fiff) dans une version non tronquée. À savoir avec un maximum de séances, des ateliers et des soirées sous chapiteau, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Ainsi le pass sanitaire sera-t-il vraisemblablement nécessaire pour participer aux activités après 17h30.

Les Intranquilles de Joachim Lafosse marquera la soirée d'ouverture et La Fracture de Catherine Corsini, la soirée de clôture. Dix longs métrages seront présentés en compétition et soumis aux votes d'un jury présidé par le réalisateur et scénariste français Thomas Lilti. Tandis que huit premières œuvres tenteront de séduire le jury emmené par la comédienne belge Yolande Moreau. Les 113 films proposés au grand public proviennent des quatre coins de la Francophonie: Haïti, Liban, Québec, Niger, Rwanda, Tunisie, Vietnam,... Au total, ce sont 19 nations qui donnent ainsi à voir leur imaginaire en images. Des courts et longs métrages de fiction ou documentaires à voir "en vrai, en grand" dans les salles du Cameo ou du Delta.

Parmi les stars annoncées, Guillaume Canet viendra le 6 octobre pour présenter son nouveau long métrage "Lui" dans lequel il a pour partenaires la Belge Virginie Efira et la Française Laetitia Casta.

Comme l’an dernier, le festival accueillera l’avant-première d’une nouvelle série belge. Cette année, place au thriller politico-judiciaire Pandore d’Anne Coesens, Vania Leturcq et Savina Dellicour, mardi 5 octobre à 21h.

Comme l’an dernier, le tarif unique est fixé à 6 euros et la billetterie sera disponible en ligne.

Renseignements. : www.fiff.be