"Chers camarades !": ce film retrace de façon implacable un massacre tenu secret jusqu’à la chute de l’Union soviétique

Il y a un an, Andreï Kontchalovski remportait le prix spécial du jury de la 77e Mostra de Venise pour Chers camarades !, quatre ans après y avoir dévoilé Paradis et six ans après y avoir montré le très beau Les Nuits blanches du facteur . Si le jury de Cate Blanchet a été séduit par le 25e long métrage du cinéaste russe, c'est que celui-ci signe un puissant réquisitoire contre les horreurs cachées du régime soviétique.

Tourné en noir et blanc et en format 4/3, ce film de deux heures retrace de façon implacable un massacre tenu secret jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Quand, le 2 juin 1962, l'Armée rouge et le KGB ouvrirent le feu sur une foule de manifestants et d'ouvriers en grève à Novotcherkassk, une ville industrielle de la côte Est de la mer Noire. Des hommes et des femmes ordinaires, qui avaient simplement décidé de faire entendre leurs droits constitutionnels - "On est en démocratie quand même", dit un des personnages, sans ironie -, en dénonçant la baisse des salaires et l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Bilan : 26 morts et 87 blessés.

Hommage à la génération de ses parents

Rendant hommage à la génération de ses parents - celle qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale et qui a voulu croire jusqu’au bout au rêve socialiste -, Kontchalovski choisit le point de vue de Lyudmila, une membre haut placée du Parti communiste local chargée d’empêcher la colère populaire, partie d’une usine de construction de locomotives, de se répandre à toute la ville et à tout le pays. Mais cette fonctionnaire modèle découvre rapidement que Svetka (Youlia Bourova), sa fille de 18 ans, fait partie des manifestants…

Campé par Ioulia Vyssotskaïa (la compagne de Kontchalovski, qui jouait déjà dans Paradis en 2016 et dans Gloss en 2007), ce personnage d'une grande complexité est déchiré entre sa loyauté au parti et son instinct de mère, qui la pousse à partir à la recherche de sa fille et, ce faisant, en venir à remettre en cause l'idéologie communiste qu'elle a toujours défendue…

C’est là la force de Kontchalovski : se livrer à une critique radicale des atrocités commises par la dictature soviétique, sans verser dans le manichéisme. Ses personnages ne sont en effet pas noirs ou blancs. Ils sont le reflet de la société dans laquelle ils évoluent qui, au nom de grands principes (liberté, égalité, progrès et prospérité), aura commis les pires injustices.

Très rigoureux dans sa mise en scène, très minutieux dans sa reconstitution des événements historiques, le Russe signe un grand mélodrame historique.

Dear Comrades ! / Chers camarades ! Mélodrame historique De Andreï Kontchalovski Scénario Andreï Kontchalovski&Elena Kiseleva Photographie Andreï Naïdenov Avec Ioulia Vyssotskaïa, Andrey Gusev, Youlia Bourova, Vladislav Komarov… Durée 2h01.





©D.R.