"Herself": après deux cartons internationaux, Phyllida Lloyd opte pour un récit intime sur la violence conjugale

Sandra (Clare Dunne) échappe à l’emprise violente de son mari Gary. Réfugiée avec ses deux filles dans un hôtel d’accueil, elle cumule les petits boulots et peine à recoller les morceaux de sa vie. Quand elle découvre un site internet où l’on explique comment construire sa propre maison, Sandra se pique de ce rêve. Mais elle ne pourra y accéder seule.

Changement de registre et d'ampleur pour Phyllida Lloyd. Après deux cartons internationaux (Mamma Mia ! et The Iron Lady), la réalisatrice et metteuse en scène de théâtre opte pour un récit intime. Du point de départ d'un drame autour de la violence conjugale, le scénario développe littéralement le thème de la reconstruction - soit ici, celle d'un foyer.

Approche métaphorique qui permet de décliner la clé didactique du sujet : l'importance pour une personne, fuyant une relation toxique, et livrée à elle-même, de se trouver et bâtir un réseau d'aide, une nouvelle famille. Sans rien appuyer, se jouant des poncifs du "film social à l'anglaise", Herself recycle subtilement toute une série de figures si souvent stéréotypées : la veuve acariâtre qui porte ses propres blessures, la bonne copine un peu vulgaire, le toxico sorti de sa crack-house, l'immigrante africaine, le travailleur est-européen, l'assistante sociale dévouée.

On les a tous déjà vus quelque part, donc pas besoin de trop s’étendre dessus. Mais chacun existe et tient sa place, déterminante, autour d’une Clare Dunne, coscénariste, et interprète, habitée par un mélange constant de peur, de détermination et de combativité toujours plus grande.

Au passage, le récit met en évidence les failles de la justice. Lorsqu'une juge de paix demande à Sandra pourquoi elle n'a pas quitté Gary plus tôt, elle finit par répliquer : "Vous posez les mauvaises questions. Pourquoi ne lui demande-t-on pas pourquoi il n'a pas arrêté de me frapper ?" C'est simple, mais il fallait l'asséner.

Certes, il y a un élan de solidarité qui semble trop beau pour être vrai dans un film où un personnage dit "plus personne ne donne rien gratuitement". Mais le film mise sur la notion de methal - mot irlandais désignant un don à autrui dont on sort grandi.

Même le final, après un premier passage obligé, contourne le happy end pour une dernière métaphore : la reconstruction après une relation toxique ne peut commencer que lorsqu'il n'en reste plus que les cendres.

Herself Drame De Phyllida Lloyd Scénario Malcolm Campbell et Clare Dunne Avec Clare Dunne, Harriet Walter, Conleth Hill, Ian Lloyd Anderson,.. Durée 1h37.





©D.R.