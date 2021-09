Accueil Culture Cinéma Le best of du cinéma à Gand Du 12 au 23 octobre, le 48e Festival de Gand marquera le retour à la normale du cinéma en Flandre. Au programme, le meilleur du cinéma de l'année écoulée et de nombreux invités, dont Leos Carax, qui vient présenter Annette avec Adam Driver et Marion Cotillard. Mais aussi Jacques Audiard, Ari Folman et la magnifique Renate Reinsve, prix d'interprétation à Cannes pour le magique Julie en 12 chapitres. Hubert Heyrendt Journaliste cinéma





En octobre 2020, le Festival du film de Gand était passé entre les gouttes, se clôturant juste avant le reconfinement généralisé, au terme d'une édition marquée par la crise Covid, avec port du masque et bulle sociale. Un an plus tard, la 48e édition sera celle du retour à la normale. À partir du 1er octobre, la Flandre lève en effet la plupart des mesures sanitaires sur son territoire. Du 12 au 23 octobre prochains, Gand vivra donc un festival de cinéma sans masques et sans distanciation sociale....